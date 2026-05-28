Kelkit Çayı’nda Zamanla Yarış, İki Genç Akıntıya Kapıldı

Tokat'ta Kelkit Çayı’ndaki adacıkta mahsur kalan iki arkadaş, karşı kıyıya geçmeye çalışırken akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Bölgede AFAD ve arama kurtarma ekipleri zamana karşı çalışma başlattı.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı’na düşen 2 arkadaş dalgalı sularda kayboldu. Olay, saat 16.00 sıralarında ilçe merkezindeki Park Vadi üzerinde bulunan bölgede meydana geldi. İddiaya göre, Kelkit Çayı içindeki adada bekleyen ve suyun yükselmesi nedeniyle karşıya geçmek isteyen İlker Parlak(20) ile Oğuz Kale(23) akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kelkit Çayı’nda kaybolan iki arkadaşı bulmak için bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: İHA

Tokat
