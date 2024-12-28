Kediye Çarpmamak için İki Araca Çarptı

Akşam saatlerinde İstanbul Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi Şamdan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde seyir halindeki aracı ile ilerleyen Ayhan Başalan'ın önüne sokak kedisi çıktı. Kediye çarpmamak için manevra yapan Başalan, önce park halindeki otomobile ardından park halindeki park halindeki araca çarptı, ardından otomobil yan yattı. Kazada sürücü ile araçta bulunan diğer iki kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla devrilen araçtan çıkarılırken, 3 kişi olayı yara almadan atlattı. Kazada 3 araçta maddi hasar oluşurken araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Yaşanan kaza çevrede bulunan güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA