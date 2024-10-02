Kedilerin Üzerine Asit Döken Caninin Cezası Belli Oldu

İstanbul Eyüpsultan’da geçtiğimiz yıl sokak kedilerinin üzerine asit dökerek zarar veren sanık Murat Özdemir’in yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Murat Özdemir katılmazken, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları ve Eyüpsultan Kaymakamlığı avukatı hazır bulundu. Tutuksuz sanık Murat Özdemir ve avukatı duruşmaya katılamadığından savunmaları alınmadı. Beyanda bulunan müşteki avukatı, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

8 YIL 3 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme, sanık Özdemir’i birden fazla hayvana karşı ‘bir ev veya evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırdı. Mahkeme ayrıca, sanık Özdemir’i yine birden fazla hayvana karşı, ‘bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etmek veya acımazsız veya zalimce muamelede bulunmak’ suçundan 3 yıl 9 ay olmak üzere toplamda 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Bir kişinin Eyüp Sultan Camisi çevresinde sokak hayvanlarının üzerine asit döktüğü yönünde ihbarı değerlendiren ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, kimliğini belirledikleri Murat Özdemir'i 7 Ağustos 2023'te gözaltına almıştı. Emniyette 6 suç kaydı bulunduğu tespit edilen şüpheli hakkında, 91 bin 80 lira idari para cezası uygulanmıştı. Adliyeye sevk edilen ve savcılıkça ifadesi alınan Murat Özdemir, tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, bu şüphelinin evcil hayvana işkence veya acımasız ve zalimce muamelede bulunma suçundan 11 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İddianameyi kabul ederek yargılama başlatan İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklu sanığı ilk duruşmada tahliye etmişti.