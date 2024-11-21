Kediler Tehdit Altında! Türkiye'den Yunanistan'a İhraç Edilecekti... Mamalardaki Ölümcül Skandal Ortaya Çıktı
Gıda skandallarına bir yenisi eklendi. Bu seferki skandal insanları değil; kedileri ilgilendiriyor. Türkiye'den Yunanistan'a ihraç edilmek istenen kedi mamalarında ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı bilinen enterobakteri tespit edildi.
Kaynak: Gerçek Gündem
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda skandallarına ilişkin ifşa listelerini yayımlamaya devam ediyor. Bu ifşa listelerinin yanında bazı sosyal medya hesapları, marketlerdeki ürünleri de mercek altına almış durumda. Son skandal ise insanları değil; kedileri ilgilendiriyor.
Inside Eat Türkiye, sosyal medya platformu X hesabından Türkiye'den Yunanistan'a ihraç edilmek istenen kedi mamalarında yüksek oranda enterobakteri tespit edildiğini yazdı.
Salmonella ve E.coli gibi bakterileri de içeren enterobakterinin ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı biliniyor.
Inside Eat Türkiye'den yapılan paylaşım şöyle:
"Ülkemizde sadece bizler değil, Kediler de tehdit altında. Türkiye'den Yunanistan'a ihraç edilmek istenen kedi mamalarında yüksek oranda enterobakteri tespit edildi. Salmonella ve E.coli gibi bakterileri de içeren enterobakteri ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor."