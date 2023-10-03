'Kedicik' belgeseli gündem oldu: Adnan Oktar'ın kadınları kandırma yöntemi 'pes' dedirtti!
Adnan Oktar suç örgütünün genç kızları kandırma yöntemi "Kedicik" belgeselinde anlatıldı. Mağdur kadınlardan biri olan eski "kedicik"in anlattıkları kamuoyunda gündem oldu.
80'li yıllarda çıkışa geçen, 90'larda güçlenen ve 2018 yılında operasyonla tutuklanan Adnan Oktar ve örgüt üyelerinin yaptıkları belgesel oldu.
Örgütten ayrılan isimlerin de açıklamalarının paylaşıldığı "140journos" adlı Youtube kanalındaki "Kedicik" adlı çalışmada, örgütün tuzağa düşürüp mağdur ettiği genç kızların dehşet uyandıran sözlerine yer verilirken, örgütün 2018'de başarılı biçimde nasıl çökertildiğine ilişkin detaylar da paylaşıldı.
Belgesel, "başta genç kızlar olmak üzere binlerce insanın hayatını altüst eden Adnan Oktar'ın, 40 yılın sonunda güç bela çökertilen örgütünün sırları ilk kez ortaya dökülüyor" ifadeleriyle duyuruldu.
Belgeselde, örgüte üye kişilerin "imam, avcı" gibi kod adlarıyla kurdukları tuzaklarda ele geçirdikleri kızları kadın üyelerin de yardımıyla örgüt lideri Adnan Oktar'ın hizmetine nasıl sokulduğu anlatıldı.