Kedi Yavrusuna Araç Çarptı, Kardeşi Başında Bekledi

Sivas'ta bir kedi yavrusuna araba çarptı. Ölen kedinin kardeşi olduğu tahmin edilen başka bir yavru kedi ise başından ayrılmadı.

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Kedi Yavrusuna Araç Çarptı, Kardeşi Başında Bekledi

Bahtiyar Bostan Mahallesi'ndeki ara sokakta bir kedi yavrusuna araç çarptı.

Kedi yol ortasında hayatını kaybederken kardeşi olduğu tahmin edilen bir başka kedi yavrusu ise başında beklemeye başladı.

Uzun süre başında beklediği ve yaladığı kediyi uyandırmaya çalışan hayvanın durumunu görenler duygusal anlar yaşadı.

Hayatını kaybeden kedinin cenazesi, vatandaşlarca yoldan kaldırıldı.

Kaynak: AA

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