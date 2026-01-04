Kazancı Holding’in Kurucusu Ali Metin Kazancı Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye iş dünyasının önde gelen isimlerinden Kazancı Holding’in kurucusu Ali Metin Kazancı, 91 yaşında vefat etti. Eğitime ve hayır çalışmalarına verdiği desteklerle de tanınan Kazancı’nın cenazesi bugün Şakirin Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından toprağa verilecek.

1935’te Rize’de dünyaya gelen Kazancı, iş yaşamına 1950’li yıllarda parafin ve yağ ticaretiyle adım attı. 1968 yılında Watt Elektrik Motor Fabrikası’nı kurarak sanayi alanındaki yatırımlarını büyüttü. 1980’lerden itibaren enerji sektörüne yönelen Kazancı, Aksa Jeneratör ve Aksa Enerji gibi markalarla Kazancı Holding çatısını oluşturdu. Holding; jeneratör üretimi, doğalgaz dağıtımı ve enerji santralleri başta olmak üzere birçok alanda Türkiye’nin önde gelen gruplarından biri konumuna ulaştı.

Forbes Milyarderler Listesi’nde yer alan Ali Metin Kazancı, 2 milyar doları aşan serveti ve iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra eğitim alanına yaptığı katkılarla da biliniyordu. Rize ve Malatya başta olmak üzere çeşitli illerde okul yaptırdı, eğitim kurumlarına teknolojik destek sağlayarak çok sayıda projeye öncülük etti.

Kazancı’nın cenazesi bugün İstanbul Üsküdar’daki Şakirin Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedilecek.

