Kazada yaralanan sürücü telefonla babasını arayıp ağlayarak özür diledi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde virajı alamayan otomobil sürücüsü minibüse arkadan çarptı. Yaralı halde babasını telefonla arayan sürücü defalarca özür diledi.

Kaza, Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi üzerinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 K 4399 plakalı otomobil sürücüsü virajı alamayarak yokuş yukarı çıkan şehir içi minibüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin hava yastıkları patlarken, otomobil sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü yaralı halde direksiyon başındayken babasını telefonla arayarak kaza yaptığını ağlayarak anlatıp özür diledi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Benzer Videolar

İstanbul'da taksici dehşeti: Taksim’e 250 lira ücret istedi, yolcuya saldırdı! İstanbul'da taksici dehşeti: Taksim’e 250 lira ücret istedi, yolcuya saldırdı!
Bursa'da oto tamircide facianın eşiğinden dönüldü! Oto tamircide facianın eşiğinden dönüldü!
Kütahya'da 9 saat sonra kontrol altına alınan yangında 180 hektarlık alan zarar gördü Kütahya'da 9 saat sonra kontrol altına alınan yangında 180 hektarlık alan zarar gördü
5.5'lik depremde hasar alan minare halatla yıkıldı 5.5'lik depremde hasar alan minare halatla yıkıldı
Çorum'da anız yangını büyümeden kontrol altına alındı Çorum'da anız yangını büyümeden kontrol altına alındı
Son 23 yılın en sıcak gününden sonra fırtına etkili oldu Son 23 yılın en sıcak gününden sonra fırtına etkili oldu
Adana'daki deprem Kayserilileri sokağa döktü Adana'daki deprem Kayserilileri sokağa döktü
Manisa'da orman yangını Manisa'da orman yangını
Kirpiyi iple mezarlığa bağladılar Kirpiyi iple mezarlığa bağladılar
Kuraklık içme suyunu vurdu: Bir köy susuz kaldı Kuraklık içme suyunu vurdu: Bir köy susuz kaldı
Haluk Levent depremzede çiftin düğününde çiftetelli oynadı Haluk Levent depremzede çiftin düğününde çiftetelli oynadı
Pendik’te tekne alev topuna döndü Pendik’te tekne alev topuna döndü
ÇOK OKUNANLAR
Çekimler iptal edilmişti: Görevimiz Tehlike ekibinin görüntülerini servis eden esnafın kim olduğu ortaya çıktı Görevimiz Tehlike ekibinin görüntülerini servis eden esnafın kim olduğu ortaya çıktı
Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyor! Zam takvimi belli oldu Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyor!
Google, Android telefon kullananları uyardı: Bu uygulamaları acilen silin Google, Android telefon kullananları uyardı
Prim borcu olan EYT'liler dikkat: Son ödeme tarihi belli oldu Prim borcu olan EYT'liler dikkat
'Emekliler maaş zammında kandırıldı' 'Emekliler maaş zammında kandırıldı'