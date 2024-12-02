Kazada Yaralanan MHP'li Belediye Başkanının Son Durumu Belli Oldu

Çorum'da geçirdiği trafik kazası nedeniyle göğüs kemiği kırılan MHP’li Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Dün akşam saatlerinde Sungurlu ilçesi Gökçam köyü mevkisi Sungurlu-Alaca yolunun 21'inci kilometresinde meydana gelen kazada Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu makam aracı ile TIR, bir otomobil ve bir hafif ticari araç, yol üzerinde çarpıştı. Kazada Başkan Yazıcıoğlu ile diğer araçlardaki Ömür Rana Üngör, Ayşe Güler, Pehlül Aydoğan, Mehmet Aydoğan, Zeykir Aydoğan ve Murat Ünalmış, yaralandı.

YARALILAR TABURCU EDİLDİ

İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 7 kişi ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Başkan Yazıcıoğlu, buradan Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kontrollerde, Yazıcıoğlu'nun göğüs kemiğinde kırık tespit edildi. Yazıcıoğlu, buradan da gece saatlerinde tedavisi için Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.