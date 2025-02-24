Kazada Ölen Engelli Hasan'ın Son Paylaşımı Yürek Burktu

Muğla'da 9 yaşındayken kamyon çarpması sonucu engelli kalan 36 yaşındaki Hasan Tabak, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Tabak'ın ölümünden bir gün önce sosyal medyada paylaştığı sözler yürek burktu.

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde, yolda yürürken hafif ticari aracın çarpması sonucu 36 yaşındaki Hasan Tabak hayatını kaybetti. Kaza, Turgutreis-Gümüşlük yolunda saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Tuncay T. yönetimindeki hafif ticari araç, arkadan çarptığı Tabak’ı ağır yaraladı.

Kazada Ölen Engelli Hasan'ın Son Paylaşımı Yürek Burktu - Resim : 1

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Tabak’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

9 YAŞINDA KAZADA ENGELLİ KALDI

Talihsiz adamın hayatı trajik olaylarla doluydu. Henüz 6 aylıkken annesini kaybeden Tabak, 9 yaşındayken bir kamyonetin çarpması sonucu yüzde 70 engelli kalmıştı.

Kazada Ölen Engelli Hasan'ın Son Paylaşımı Yürek Burktu - Resim : 2

SON PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Bodrum Sağlık ve Engelliler Vakfı’nda eğitim gören ve seramikle uğraşan Tabak’ın, kazadan bir gün önce sosyal medyada ölümle ilgili paylaşımlar yapması dikkat çekti. Neyzen Tevfik’in "Öleceğiz bir gün, gömecekler, birkaç gün övecekler" sözlerini paylaşan Tabak’ın ani ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

Kaynak: DHA

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Trafik kazası kaza Muğla Bodrum
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