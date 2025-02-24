Kazada Ölen Engelli Hasan'ın Son Paylaşımı Yürek Burktu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, yolda yürürken hafif ticari aracın çarpması sonucu 36 yaşındaki Hasan Tabak hayatını kaybetti. Kaza, Turgutreis-Gümüşlük yolunda saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Tuncay T. yönetimindeki hafif ticari araç, arkadan çarptığı Tabak’ı ağır yaraladı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Tabak’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

9 YAŞINDA KAZADA ENGELLİ KALDI

Talihsiz adamın hayatı trajik olaylarla doluydu. Henüz 6 aylıkken annesini kaybeden Tabak, 9 yaşındayken bir kamyonetin çarpması sonucu yüzde 70 engelli kalmıştı.

SON PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Bodrum Sağlık ve Engelliler Vakfı’nda eğitim gören ve seramikle uğraşan Tabak’ın, kazadan bir gün önce sosyal medyada ölümle ilgili paylaşımlar yapması dikkat çekti. Neyzen Tevfik’in "Öleceğiz bir gün, gömecekler, birkaç gün övecekler" sözlerini paylaşan Tabak’ın ani ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

Kaynak: DHA