Kazada Hayatını Kaybeden Öğretmen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kaza, 9 Ekim'de saat 17.00 sıralarında, Kayseri-Ankara kara yolunda meydana geldi. Kocasinan ilçesi Mahzemin Mahallesi'ndeki okulda öğretmenlik yapan Oğuz Metin, Cafer Yıldız, Ömer Çelen ve Hasan Kale, merkezdeki evlerine dönmek için durağa gitti. Bu sırada, mahallede yaşayan Yahya Karaca, 38 AIK 062 plakalı hafif ticari aracıyla durağa yanaşıp öğretmenleri aldı. Kavşaktan dönmeye çalışan hafif ticari araç ile A.Ö. yönetimindeki 38 HP 824 plakalı taş yüklü kamyon çarpıştı. Kamyon pancar tarlasına uçarken, ihbarla bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde öğretmenlerden Hasan Kale'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 5 yaralı ise ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü Yahya Karaca da kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Karaca ve Kale, toprağa verildi.

Yaralılardan, hastanede tedavisi süren Sosyal Bilgiler Öğretmeni Cafer Yıldız da 2 hafta süren yaşam mücadelesini dün kaybetti. Yıldız'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlara teslim edilerek memleketi Tokat’ın Niksar ilçesine getirildi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Cafer Yıldız, Niksar ilçesinde Meydan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Yıldız’ın yakınlarının yanı sıra arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: DHA