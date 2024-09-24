Kazada Aracı Hurdaya Döndü, Burnu Bile Kanamadı

Kilis'te kontrolden çıkan araç hurdaya döndü. Aracın sürücüsü burnu bile kanamadan kazayı atlattı.

Kazada Aracı Hurdaya Döndü, Burnu Bile Kanamadı

Kilis'te kontrolden çıkan otomobil zeytin ağaçlarını biçti. Hurdaya dönen lüks araçtan burnu kanamadan çıkan sürücü, dakikalarca kazanın şokunu yaşadı.

Olay, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 H 2668 plakalı BMW marka otomobilin sürücüsü B.S. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarında zeytin ağaçlarının bulunduğu tarlaya uçan otomobil kullanılmaz hale geldi. Sürücü B.S. hurdaya dönen otomobilden burnu dahi kanamadan çıktı. Kazanın etkisiyle oturduğu yerden kalkamayan şoförü kardeşleri sakinleştirdi.

Kaynak: İHA

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