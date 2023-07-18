Kayyumla atanmış Boğaziçi yönetiminin 22 yıldır kampüs içinde olan barınakla savaşı: Hayvanları 72 saat içinde toplayın talimatı!

Beşiktaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 7 Temmuz’da, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün talimatı üzerine Boğaziçi Üniversitesi Kampüsünde yaşayan “Hayat Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği"ne kayıtlı olan 42 köpeğin 72 saat içinde alınmamaları durumunda barınacağa gönderileceğine ilişkin tebligat gönderdi.

Tebligatta, Boğaziçi Üniversitesi Kampüsündeki “Hayat Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği"ne kayıtlı olan 42 köpeğin 72 saat içerisinde teslim alınması, alınmaması durumunda ise hayvanların sahibi olan kurum hakkında idari para cezası uygulanarak, köpeklerin barınağa teslim edileceği bildirildi.

Boğaziçi Üniversitesi Hayvan Barınma Merkezi (BuPaws) kampüste yaşayan hayvanların bakımı, beslenmesi için Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri ve idari personel tarafından 2001 senesinde kuruldu. 22 yıldır sorunsuz bir şekilde kampüs içinde olan BUPaws, 2021’de Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan yeni yönetimin “Fetih yolu projesi” gibi çalışmaları bahane ederek yerlerinden tahliye edilmeye çalışılıyor.

26 Mart tarihinde üniversite yönetimi tarafından kampüs içerisinde köpeklerin başka bir yere tahliye etmesine BuPaws gönüllüleri tepki göstermiş, güvenlik ile aralarında arbede yaşanmıştı. Olayın ardından köpeklerin yaşam alanlarından başka bir alana taşınmasına karşı çıkan barınak gönüllüleri gözaltına alınmıştı.

YETKİLİ: BARINAĞIN DEMİRLERİNİ SATTILAR, ONUN HARİCİNDE HER ŞEY OLDUĞU GİBİ DURUYOR

Barınak yetkilisi, yönetimin barınma merkezi ile yaşadığı süreci şu sözlerle anlatıyor:

“Bu kış taşınma ile ilgili çok hızlı hareket etmek istediler. Biz de kışın bu olmaz, eşyalarımızı yavaş yavaş taşıyalım dedik. Mart ayında, hava soğukken bir Pazar günü bize hiçbir şekilde haber vermeden orada taşınmayı gerçekleştirdiler. Biz köpekleri pansiyona yerleştirirken barınağı yıktılar. Hiçbir eşyamızı kurtaramadık. Eşyalar, ilaçlar, tasma kutuları hepsi gitti. Seçim öncesinde bunu niye yaptılar anlamadık. Barınağın demirlerini sattılar ama aradan dört ay geçmesine rağmen her şey olduğu gibi duruyor. Yapılan vicdansızlık ama bunun dışında mantıkla açıklanamayan bir durum var.”

Beşiktaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün, kampüste yaşayan hayvanların çip numaralarına bakarak “Hayat Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği"ne kayıtlı olduklarını tespit ettiğini belirtiği tebligata değinen yetkili, hayvanların sahipsiz olduğu muamelesinin anlaşılır olmadığını, kaldı ki bu zamanda kadar barınakla ilgili anlaşmaya varılmak için diyalog halinde olunduğuna dikkat çekti:

“Bu hayvanların Dernek üstüne olduklarını bildikleri halde, Dernek’le pazarlığa oturdukları halde sanki biz bu köpekleri dışarıdan bir yerden getirmişiz, üniversiteye terk etmişiz muamelesiyle Sarıyer Kaymakamlığı, İlçe Tarım Müdürlüğü’nden bize tebligat çıkardılar. Sahipsiz hayvan bugün Etiler’dedir, yarın Hisarüstü’nde, ordan kalkar Levent’e gider. Bizim hayvanlarımız belirli bir alanda bakılıyor. Sahipsiz hayvan kategorisinde değil, koruyucusu var. Burası dönüşlü bir barınak değil, huzurevi gibi bir şey ve 22 yıldır var, bu hayvanların çoğu zaten yaşlı. Hepsi kampüsün hayvanları ve burası yaşam alanları.”

‘BİZİ GÖNDERDİKLERİ YER MESKûN MAHALE ÇOK YAKIN’

Yetkili, son olarak kendilerine uygun yer olarak gösterilen Ayşe Sultan Korusu’nun meskûn mahale çok yakın olduğuna vurgu yaparak, köpekleri orada istemeyen ailelerin haklı olduğunu söyledi:

“Bizde saldırgan köpek yok ama aileler haklı. Balkondan bir şey atsa köpeğin kafasına gelecek. Gürültü, koku, sinek… Ezanla havlamaya başlıyorlar. Köpekler alanına düşkündür, orada o kadar tedirginler ki... Eskiden top atsan duymayan hayvanlar burada bir hışırtıdan tepki veriyorlar. Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Candan ailelere bizi hedef gösterdi. Beni arayan bir aile ‘ne kadar istiyorsunuz?’ diye dahi sorabildi.”

TEBLİGATTA NE YAZIYOR?

Sarıyer İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Acar imzası ile İlçe Tarım Orman Müdürlüğü tarafından, "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Almasına dair Yönetmelik" kapsamında gönderilen tebligatta izlenen prosedürler anlatılarak, Boğaziçi Üniversitesi kampüsündeki köpeklerin de bu işlemlerden sonra bakımevine gönderileceği kaydedildi:

“Kayıtlı ev hayvan kaybolması halinde yedi gün içerisinde ev hayvanı sahibi durumu il/ ilçe müdürlüğüne ya da Bakanlıkça yetki verilmiş kurum kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere bildirir. Yetkili veteriner hekimi tarafından ev hayvanın durumu veri tabanına işlenir. Terk edilmiş hayvanı bulan kişilerin bu hayvanları sahiplenmek istemeleri halinde Ek-l'de yer alan Beyannameyi doldurarak il/ilçe müdürlüklerine kayıtlarını yaptırırlar. Eğer hayvanın resmi kayıtlarda daha önce sahipli oIduğuna dair bilgi ve bulguya rastlanırsa önceki sahibine durum ivedilikle bildirilir ve ev hayvanını gelip teslim alması için 72 saat süre verilir.

Bu süre içerisinde ev hayvanı yediemin olarak bulduğunu beyan eden ve kayıt için müracaatta bulunan kişiye teslim edilir. Süre sonunda sahibinin hayvanı teslim almaması halinde yeni sahibi adına kaydı yapılır. Tebligata rağmen hayvanın teslim almaya gelmeyen kişiler hayvanı terk etmiş olarak değerlendirilir. Ev hayvanları terk eden hayvan sahiplerine 5199 sayılı Kanunun 28. maddesinin birinci fıkrasının (1) bendi hükmü uygulanır. Hayvanı bulan kişi sahiplenmek istemediği durumlarda terk edilen sahipli ev hayvanı, bakımevi bulunan en yakın belediye tarafından hayvan bakımevine götürülür denmektedir.”

Kaynak: Gerçek Gündem