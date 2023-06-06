Boğaziçi Ünivestesi eylemlerine destek veren yabancı akademisyen Türkiye'ye alınmadı

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolara destek veren Hindistanlı akademisyenin Türkiye'ye girişi güvenlik tehdidi gerekçesiyle engellendi.

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Boğaziçi Ünivestesi eylemlerine destek veren yabancı akademisyen Türkiye'ye alınmadı

Boğaziçi Üniversitesi’nde 2 Ocak 2021’de Melih Bulu’nun, ardından da Naci İnci’nin rektör olarak atanmasının ardından başlayan direniş, 600 günü geride bıraktı. Boğaziçi’nde devam eden eylemlere destek veren Hindistanlı Matematik Bölümü öğretim üyesi Dr. Mohan Ravichandran Hindistan’dan Türkiye’ye gelmek istedi. Ancak ülkeye alınmadı, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda girişi engellendi.

Ravichandran’ın çalışma izni rektörlük talebi ile YÖK tarafından iptal edilmiş, söz konusu duruma karşı açılan davada akademisyen haklı bulunmuştu.

GÜVENLİK TEHDİDİ NEDENİYLE TÜRKİYE'YE GİRİŞİ ENGELLENDİ

Türkiye’ye girişine izin verilmeyen Ravichandran, konuya ilişkin Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz'e açıklamalarda bulundu.

Ravichandran, İçişleri Bakanlığı’nın kararı ile “Güvenlik tehdidi oluşturduğu” gerekçesiyle Türkiye’ye girişinin engellendiğini aktararak “Benim bir yıllık dönemli ikamet iznim vardı. İznim kasım ayına kadar geçerliydi. Geçtiğimiz cumartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanı’na indim, ancak orada görevli memur ikamet iznimin 25 Şubat’ta iptal edildiğini belirtti. Gerekçe olarak da güvenlik tehdidi oluşturan kişilere uygulanan ‘N-82’ kodu uygulanmış” dedi.

Söz konusu karara tepki gösteren Ravichandran, “Ben Türkiye vatandaşı değilim. Bu yüzden hiçbir zaman siyasi bir tutum alarak bir şey söylemedim. Öğrenciler gözaltına alındı. Ben de rektöre e-posta yazdım ve bir rektörün öğrencilerin yanında durması gerektiğini belirttim. Çeşitli imza kampanyaları oldu, ben de imza attım. Nöbetlere katıldım. Rektörün yaptığı uygunsuz uygulamaları eleştirdim. Çağdaş ve özerk bir üniversite talebini yineledim. Ancak bunlar siyasi talepler değildir. Bunlar akademik ve temel taleplerdir” ifadelerini kullandı.

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