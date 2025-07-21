Kayserispor Dorukhan ile Anlaştı

Süper Lig ekibi Kayserispor, Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı.

Kayserispor Dorukhan ile Anlaştı
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Süper Lig ekibi Kayserispor, 4 oyuncu ile söz kesti. Aaron Opoku, Joao Mendes ve Burak Kapacak ile anlaşma sağlayan Kayserispor, Dorukhan Toköz ile de el sıkıştı.

Eskişehirspor, Beşiktaş, Trabzonspor ve Adana Demirspor takımlarda forma giyen 29 yaşındaki Dorukhan, geçen sezon Eyüpspor ile 22 maça çıktı.
2 yıllık anlaşmaya varılan Dorukhan Toköz, transfer yasağının kalkmasıyla resmi sözleşmeye imza atacak.

Kaynak: İHA

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