Kayseri'nin ardından... Diyarbakır'da da Suriyelilerin yaşadığı ev kundaklandı

Diyarbakır’da Suriye uyruklu 5 kişinin ikamet ettiği ev, dün akşam saatlerinde yanıcı madde kullanılarak kundaklandı.

Bağlar ilçesindeki Kaynartepe mahallesi 232’nci sokakta dün gece saatlerinde yaşanan olayda, Suriye uyruklu 3’ü çocuk 5 kişinin kaldığı ev, yanıcı madde kullanılarak kundaklandı. Evde yangının çıkmasıyla, 5 kişi kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerin çok sayıda polis ekipleri, sağlık görevlileri ve itfaiye erleri sev edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, polis ekipleri yaptıkları incelemede evi kundaklayan Suriye uyruklu 2 kişi olduğunu belirledi.

Evi kundaklayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

KAYSERİ’DE DE SURİYELİLERİN DÜKKANI HEDEF ALINMIŞTI

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Suriyeli bir mültecinin 6 yaşındaki bir çocuğu istismar ettiği iddiaları gündeme gelmiş, ardından ilçe karışmıştı.

Bu bilgi sonrası halk, Suriyelilerin evlerini ve dükkanlarını kundaklamıştı.

Gerilimin büyümesi sonrası Valilikten ve Bakanlıktan açıklamalar gelmişti.

Kaynak: ANKA