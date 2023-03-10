Kayseri'deki deprem, güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Kayseri'de meydana gelen 4.8 şiddetindeki deprem bir marketin güvenlik kamerasına yansırken, raflardaki ürünler yere saçıldı.

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AFAD'dan alınan bilgiye göre, Kayseri'nin Hacılar ilçesinde saat 05:28'te yerin 7 kilometre derinliğinde 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi.

Depremi yaşayan vatandaşlar da kendilerini sokağa attı. Ekipler de sahada tarama çalışması başlattı.

Öte yandan, meydana gelen deprem, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Sarsıntıyla beraber raflarda bulunan ürünlerin yere saçıldığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

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