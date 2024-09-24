Kayseri'de Yaşanan Bıçaklı Kavgada 1 Yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan 1 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

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Kayseri'de Yaşanan Bıçaklı Kavgada 1 Yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan 1 kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi Birgül Sokak’ta aralarında husumet bulunduğu iddia edilen M.Ç. ile Z.İ. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüdüğü olayda Z.İ., yanında bulunan tüfekle havaya ateş açıp, ardından bıçakla M.Ç.’ye saldırdı. M.Ç. bıçak darbeleri ile yaralanırken, Z.İ. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan M.Ç. tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaçan Z.İ.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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