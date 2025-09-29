Kayseri'de Yasa DışıBahis Operasyonu! 11 Zanlı Tutuklandı

Kayseri'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

Kayseri'de Yasa DışıBahis Operasyonu! 11 Zanlı Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin önceki gün düzenlediği operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 11 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, çevrim içi yasa dışı bahis oyunlarında para nakline aracılık edenlere yönelik 27 Eylül'de başlattığı çalışmada B.K, E.D, B.B, K.Ü, S.Ü, M.K, S.Y, T.K, Ü.K, K.K. ve U.K. yakalanmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, SIM kart ve harici diskler ele geçirilmişti. İlgili kurumların yaptığı incelemede, şüphelilerin işlem hacminin 2 milyar 170 milyon 106 bin lira olduğu belirtilmişti.

Malatya Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu! 11 Kişi TutuklandıMalatya Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu! 11 Kişi TutuklandıYurttan Haberler

10 İlde Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu! 16 Tutuklama10 İlde Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu! 16 TutuklamaGüncel

Lüks Rezidanslarda Bahis Üssü: 7 İlde Dev Operasyon, 5 Milyar TL'lik Vurgun Ortaya ÇıktıLüks Rezidanslarda Bahis Üssü: 7 İlde Dev Operasyon, 5 Milyar TL'lik Vurgun Ortaya ÇıktıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
yasa dışı bahis Kayseri
Akıllanmıyoruz! İnegöl’deki Düğün Silah Gösterisine Döndü Akıllanmıyoruz! İnegöl’deki Düğün Silah Gösterisine Döndü
Depremde 19 Kişi Hayatını Kaybetmişti… Ermeç Apartmanı Davası Ertelendi 19 Kişi Ölmüştü... Ermeç Apartmanı Davası Ertelendi
Togg'un Avrupa Macerası Başladı! Almanya Satış Fiyatları Belli Oldu: Togg'un Almanya Fiyatı Ne Kadar, İlk Satışlar Ne Zaman Yapılacak? Togg'un Almanya Satış Fiyatları Belli Oldu
Bu Acıya Yürek Dayanmaz! Lukaku'dan Kahreden Veda Mesajı Lukaku'dan Kahreden Veda Mesajı
ÇOK OKUNANLAR
Servetiyle Ne Yapacağını Şaşıran Bülent Ersoy'dan Bomba Açıklama! Bakın 'Miras' Kriteri Neymiş... Miras Açıklamasıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu
120 Yıldır Sektörde Fırtına Gibi Esiyordu! Yıllık 4 Milyar TL Ciro Yapan Dev Şirket Resmen İflas Etti 120 Yıllık Dev Şirket İflas Etti
Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli' Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli'
Özgür Çelik Mazbatasını Aldı! Resmen Yeniden Başkan Özgür Çelik Mazbatasını Aldı
Türkiye Listeyi Altüst Etti! Avrupa'nın En İyi 10 Hava Yolu Şirketi Açıklandı Avrupa'nın En İyi 10 Hava Yolu Şirketi Açıklandı