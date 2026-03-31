Kayseri’de Vahşet! Köpeği Asarak Öldüren Kişi Gözaltında
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde bir köpeğin ağaca asılarak öldürüldüğüne ilişkin görüntüler büyük tepki çekti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Pınarbaşı ilçesinde köpeği ağaca asarak öldüren kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Pınarbaşı ilçesi Dikilitaş Mahallesi’nde bir köpeğin ağaca asılarak vahşice öldürüldüğü görüntülerin sosyal medya mecralarında yer aldığı görülmüştür. Bahse konu olay Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından detaylıca araştırılmış olup, Pınarbaşı Cumhuriyet Savcımızın talimatları doğrultusunda şüpheli şahıs göz altına alınmıştır. Bahse konu olayın gereği titizlikle takip edilmektedir."
Kaynak: ANKA
