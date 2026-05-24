Kayseri’de Üzerine Mermer Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde inşaatta yük asansöründe taşınan mermerin üzerine düşmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Kayseri’de Üzerine Mermer Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Alsancak Mahallesi Demirci Sokak'ta 13 katlı bir inşaatta dış cephedeki yük asansörüyle çıkarılan mermer, zeminde bulunan işçilerden F.C'nin (55) üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, F.C'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden işçinin cenazesi otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
iş kazası Kayseri
Son Güncelleme:
Giresun'da Heyelan Alarmı, 11 Ev Boşaltıldı Giresun'da Heyelan Alarmı, 11 Ev Boşaltıldı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'deki Olaylara İlişkin Konuştu: 'Bu Tabloya Biz Yol Açmadık' Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'deki Olaylara İlişkin Konuştu
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu Cehpesinden İhraç Sinyali: 'Kemal Bey'e Hain Diyenlerin...' 'Kemal Bey'e Hain Diyenlerin...'
'Kılıçdaroğlu'nun İhraç Listesi Hazır' İddiası: İsimleri Tek Tek Sıraladı 'Kılıçdaroğlu'nun İhraç Listesi hazır' İddiası
CHP'de 'Tahliye' Bilmecesi: Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Açıklama Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Açıklama
CHP'de Tahliye Gerginliği: Genel Merkez Önünde Polis Yığınağı Genel Merkez Önünde Polis Yığınağı
Polisler CHP Genel Merkezi'ni Tamamen Boşalttı: Son Olarak Özgür Özel Çıktı Polisler CHP Genel Merkezi'ni Boşalttı