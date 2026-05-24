Kayseri’de Üzerine Mermer Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Alsancak Mahallesi Demirci Sokak'ta 13 katlı bir inşaatta dış cephedeki yük asansörüyle çıkarılan mermer, zeminde bulunan işçilerden F.C'nin (55) üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, F.C'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden işçinin cenazesi otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA