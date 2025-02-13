Kayseri'de Üç İşçiye Mezar Olan Fabrikada Çıldırtan Çaresizlik: Ölümü Böyle Beklemişler

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrikada çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetmişti. Fabrikada çıkan yangının görüntüleri ortaya çıkarken, işçilerin yaşadığı çaresizlik anları anbean kaydedildi.

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Kayseri’de çıkan ve 3 işçiyi hayattan koparan fabrika yangınının görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasında yangının büyüme ve yayılma anı saniye saniye kaydedilirken işçilerin yaşadığı panik ve çaresizlik de gözler önüne serildi.

Kayseri'de Üç İşçiye Mezar Olan Fabrikada Çıldırtan Çaresizlik: Ölümü Böyle Beklemişler - Resim : 1

Görüntülerdeki işçilerin, hayatlarını kaybeden işçiler olup olmadığı bilinmezken, yangının kaynak yapımı esnasında çıktığı öğrenilirken yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuksuz 7 şüpheli hakkında 2 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri'de Üç İşçiye Mezar Olan Fabrikada Çıldırtan Çaresizlik: Ölümü Böyle Beklemişler - Resim : 2

ÖLEN İŞÇİLERİN İSİMLERİ

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden 3 işçinin Mustafa Dirmen (54), Suzan Çakır (48) ve İ.O.K. (40) isimli kişiler olduğu belirlenmişti.

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Kaynak: DHA-İHA

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Kayseri Yangın İş cinayeti
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