Kayseri'de Üç İşçiye Mezar Olan Fabrikada Çıldırtan Çaresizlik: Ölümü Böyle Beklemişler

Kayseri’de çıkan ve 3 işçiyi hayattan koparan fabrika yangınının görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasında yangının büyüme ve yayılma anı saniye saniye kaydedilirken işçilerin yaşadığı panik ve çaresizlik de gözler önüne serildi.

Görüntülerdeki işçilerin, hayatlarını kaybeden işçiler olup olmadığı bilinmezken, yangının kaynak yapımı esnasında çıktığı öğrenilirken yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuksuz 7 şüpheli hakkında 2 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ÖLEN İŞÇİLERİN İSİMLERİ

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden 3 işçinin Mustafa Dirmen (54), Suzan Çakır (48) ve İ.O.K. (40) isimli kişiler olduğu belirlenmişti.

Kaynak: DHA-İHA