Kayseri’de Trafik Kazası Can Aldı: Anne ve Oğlu Dualarla Defnedildi
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren anne ve oğlu, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Ziyagökalp Mahallesi’nde yaşanan kazada hayatını kaybeden Devrim Erman (48) ve oğlu Efe Egemen Erman (24) için Hulusi Akar Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazını İl Müftüsü Durmuş Ayvaz yönetti.
ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI
Törene Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından anne-oğulun cenazeleri dualar eşliğinde toprağa verildi.
Kaynak: İHA
