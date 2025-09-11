Kayseri’de Trafik Kazası Can Aldı: Anne ve Oğlu Dualarla Defnedildi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren anne ve oğlu, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Son Güncelleme:
Kayseri’de Trafik Kazası Can Aldı: Anne ve Oğlu Dualarla Defnedildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ziyagökalp Mahallesi’nde yaşanan kazada hayatını kaybeden Devrim Erman (48) ve oğlu Efe Egemen Erman (24) için Hulusi Akar Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazını İl Müftüsü Durmuş Ayvaz yönetti.

ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

Törene Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından anne-oğulun cenazeleri dualar eşliğinde toprağa verildi.

Çorum'da Park Halindeki Tırda Şoför Ölü BulunduÇorum'da Park Halindeki Tırda Şoför Ölü BulunduYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Grok'a 'Milli Güvenlik' Engeli Grok'a 'Milli Güvenlik' Engeli
SGK Girişi 1991-2011 Olanlara Müjde! Yaş Beklemeden Emeklilik Geliyor: İşte Güncel Emeklilik Tablosu Yaş Beklemeden Emeklilik Geliyor
Daha İmzası Kurumamıştı! Beşiktaş'a Yıldız Oyuncudan Kötü Haber: Galatasaray Derbisinde Forma Giyemeyecek Beşiktaş'a Yıldız Oyuncudan Kötü Haber
Başak'ı 5 Yaşındaki Kızının Önünde Katletmişlerdi! Boşanma Aşamasındaki Eşi ve Kayınpederi Tutuklandı Boşanma Aşamasındaki Eşi ve Kayınpederi Hakkında Karar
ÇOK OKUNANLAR
Can Holding'e Dev Operasyon! Habertürk ve Show TV'ye El Konuldu, İşte Kayyım Atanan Şirketler... Habertürk ve Show TV'ye El Konuldu, İşte Kayyım Atanan Şirketler...
İki Belediye Başkanı AKP'ye Geçti, Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı
CHP İstanbul İl Kongresi'nin İptali Davası Reddedildi CHP İstanbul İl Kongresi'nin İptal Davasına Ret
Milyonlarca Çalışan Merakla Bekliyordu! Dev Banka açıkladı: Asgari Ücrete Yüzde 20 Zam Sinyali Asgari Ücrette Beklenen Rakam Belli Oldu
Mahkemenin CHP İstanbul İl Kongresi Kararı Sonrası Gürsel Tekin Sessizliğini Bozdu! Kayyım Devam Edecek mi? Mahkemenin Ret Kararına Gürsel Tekin'den İlk Yorum