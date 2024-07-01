Kayseri'de Suriyeli şahıs 6 yaşındaki çocuğu istismar etti iddiası... Yayın yasağı getirildi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Suriyeli bir mültecinin 6 yaşındaki bir çocuğu istismar ettiği iddiaları sonrası karışan ilçede, mahalleli Suriyelilere ait iş yerlerini ateşe vermişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davaya müdahil olurken Kayseri’deki olaya ilişkin yayın yasağı getirildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi'ndeki pazar yerinde yabancı uyruklu İ.A'nın (26), 7 yaşındaki M.A'yı cinsel istismara maruz bıraktığı iddialarının üzerine ilçe karıştı. Yaşanan olaylarla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda Kayseri 2. Sulh Ceza Hakimliği, "Mağdur ve ailenin sağlığını korumak, hadise sonrası artan toplumsal olayların önüne geçebilmek amacıyla, yaşanan toplumsal olayları ve mağdur çocuğun görüntülerini de kapsar nitelikte, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzer yayınların yapılmasının soruşturma evresi tamamlanana kadar yasaklanmasını" kararlaştırdı.

Hakimlik, soruşturma dosyası hakkında kısıtlama kararı da verdi.

Kayseri Valiliği, Danişmentgazi Mahallesi'ndeki cinsel istismar olayıyla ilgili Suriye uyruklu bir kişinin gözaltına alındığını, çocuğun ise koruma altına alındığını açıklamıştı. İstismar iddiasının ardından kentte yaşanan olaylarda 14 emniyet mensubu ve 1 itfaiye eri yaralanmıştı.

BAKANLIK DAVAYA MÜDAHİL OLDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gerçek Gündem’in gündeme getirdiği olaya ilişkin yaptığı açıklamada, çocuk ve ailesinin devlet korumasına alındığı belirtilerek, "Çocuğa ve ailesine yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak suçlunun en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın emniyet birimlerine intikal ettiği anda İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Mağdur çocuk, kardeşleri ve anne emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alınmıştır. Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğa ve ailesine yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak suçlunun en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız."

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kayseri Valiliği de kente yayılan olaylarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada zanlının Suriyeli olduğu ve “Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz sonrası” gözaltına alındığı ve halka sukunet çağrısı yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“30.06.2024 tarihinde ilimiz Danişmentgazi Mahallesinde Suriye uyruklu bir şahsın, küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup, çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır.”

Açıklamada ayrıca olayın “titizlikle takip edilmekte olduğu” da vurgulanarak “Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup, vatandaşlarımızın itidalli davranarak, resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur” denildi.

Olaylar sonrası bu sabah pek çok Suriyelinin işe gitmediği ve dükkanlarını açmadığı öğrenildi.

CHP VE MHP'Lİ VEKİLLERDEN AÇIKLAMA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri milletvekili Aşkın Genç, X hesabında yaptığı açıklamada "Her geçen gün daha da büyüyen göçmen krizi, iktidarın umursamaz ve çözüm üretmeyen politikalarının bir sonucu. Türkiye, acilen toplumsal huzuru gözeten bir göç politikası geliştirmeli. Artık laf değil, icraat zamanı” ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri milletvekili İsmail Özdemir de X hesabından yaptığı açıklamada “Kayseri’de bir çocuğumuza yönelik sergilenen insanlık dışı davranışta bulunan Suriyeli şahıs gözaltına alınmış ve hakkındaki işlemlere başlanmıştır” dedi.

İsmail Özdemir “Konuyla ilgili olarak Kayseri Valiliği’nce yapılan açıklamanın dikkate alınması ve hemşerilerimizin huzurunu kaçıracak provokasyonlara mahal verilmemesi elzemdir. Türkiye’nin huzur ve güvenliği için Suriyeli misafirlerimizin mümkün olan en kısa sürede onurlu bir şekilde ülkelerine dönmelerinin sağlanması MHP olarak beklentimizdir” şeklinde sözlerini sürdürdü.

Kaynak: ANKA