Kayseri'de Şüpheli Kadın Ölümü! 2 Gündür Haber Alınamıyordu; Evinde Cansız Bedeni Bulundu
Kayseri’de 2 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu. Kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Dağıstan 1 Sokak'ta yaşayan F.A.’dan (55) 2 gündür haber alamayan yakınları polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Eve giren ekipler, F.A.’yı hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlndi. F.A.’nın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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