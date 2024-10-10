Kayseri'de Korkunç Kaza! İyilik Yapmak İsterken Canından Oldu
Kayseri'de evlerine gitmek için otobüs durağında bekleyen 4 öğretmeni aracına alan Yahya Karaca, bir kamyonla çarpıştı. Hasan Kale adlı öğretmen ile Yahya Karaca hayatını kaybederken, üç öğretmen ve kamyon sürücüsü yaralandı.
Dün akşam saatlerinde Kayseri'de feci bir kaza meydana geldi. A.Ö. idaresindeki 38 HP 824 plakalı kamyon, Kayseri-Ankara kara yolu Mahzemin Kavşağı'nda, Yahya Karaca’nın kullandığı 38 AIK 062 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, hafif ticari araçta bulunan ve öğretmen olduğu öğrenilen Hasan Kale’nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan öğretmenler O.M, C.Y. ve Ö.Ç. kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Yahya Karaca da hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
DURAKTA BEKLEMESİNLER DİYE ALMIŞ
Kazada ölen Hasan Kale ile yaralı öğretmenlerin merkez Kocasinan ilçesine bağlı kırsal Mahzemin Mahallesi'nde bir okulda çalıştıkları öğrenildi. Yahya Karaca'nın, evlerine dönmek için durakta bekleyen öğretmenleri aracına aldığı öğrenildi.
Kaynak: AA