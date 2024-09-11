Kayseri'de İş Cinayeti: Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Kayseri'de bir işçi, dere yatağı ıslahında çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. 34 yaşındaki işçi olay yerinde hayatını kaybederken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kayseri'de İş Cinayeti: Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dere yatağı ıslahında çalıştığı sırada, elektrik akımına kapılan Sedat Yılmaz (34), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Dere yatağı ıslahında çalışan Sedat Yılmaz, elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sedat Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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