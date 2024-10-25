Kayseri'de Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kayseri'de iki otomobilin çarpıştı. Feci kaza sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kayseri'de Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kayseri'de A.E'nin kullandığı 38 TZ 868 plakalı otomobil, Hisarcık Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı Mekke Sokak kavşağında, B.E. yönetimindeki 38 HS 578 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 38 TZ 868 plakalı otomobilde bulunan S.S. (47), olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücüler ile A.A. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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