Kayseri'de Boşanmak İsteyen Rabia Katledildi! Katilden Kan Donduran Sözler! ‘Kızını Kestim Gel Al’

Kayseri’de boşanma aşamasındaki Rabia Alaca, eşi Rahman Alaca tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Olay sonrası tutuklanan sanık hakkında hazırlanan iddianamede, görgü tanığının “Tartıştılar. Göğsünden defalarca bıçakladı. Babasını arayıp, 'Kızını gel al' dedi” sözleri yer aldı.

Olay, geçen yıl 14 Kasım’da saat 19.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak’ta meydana geldi. Rabia Alaca (26), ile boşanma aşamasındaki eşi Rahman Alaca (33) bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rahman Alaca, cebinden çıkardığı bıçakla Rabia Alaca’yı öldürdü.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Rabia Alaca’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

KATİL TUTUKLANDI

Katil Rahman Alaca, polis ekipleri tarafından yakalandı. Rabia Alaca’nın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp Hulusi Akar Camisi’nde kılınan namazın ardından Erkilet Bülbülpınar Mezarlığı’nda toprağa verildi. E

mniyetteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen Rahman Alaca ise çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Rahman Alaca hakkında ‘Eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

GÖRGÜ TANIKLARININ SÖZLERİ KAN DONDURDU

İddianamede ifadesine yer verilen görgü tanığı A.F.A., “Tartıştılar. Göğsünden defalarca bıçakladı. Ardından yere oturttu. Arkasına geçerek çenesini tutarak boğazını kesti. Babasını arayıp, ‘Kızını kestim gel al’ dedi. Sonra polisi arayıp kendisini ihbar etti. Sonra elindeki bıçakla parka gidip oturdu ve sigara içti. Ardından kızın başına yeniden gelip karnından bıçakladı” dedi.

Bir başka görgü tanığı B.A. ise “Camiye gidiyordum. ‘O tarafa yaklaşmayın orada cinayet işlendi. Karımı öldürdüm. Bu taraftan geçin” dediği yer aldı.

20 YERDEN YARA ALMIŞ

Öte yandan, otopsi raporuna da yer verilen iddianamede, Rabia Alaca’nın en az 20 kesici delici alet yaralanmasına bağlı hayatını kaybettiğinin belirlendiği kaydedildi.

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Rahman Alaca ise ifadesinde “8 yıllık evliydik. Bu süre zarfında 1 ya da 2 kez tokat atmışımdır. Eşim sığınma evine gitmişti. ‘Seni sevmiyorum’ dedi. Olaydan 2 hafta önce duruşmamız vardı. Hakim süre vermişti. Ölmeseydi 1 hafta sonra boşanma davamız olacaktı. ‘Boşanmazsan seni süründürürüm’ dedi. Pişmanım. Öfkeme hakim olamadım. Şoku atlattıktan sonra polisi ve ambulansı aradım” diye konuştu.

Katil Rahman Alaca, ileriki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: DHA

