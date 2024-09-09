Kayseri'de Balık Tutma Keyfi Faciayla Sonlandı: 3 Arkadaştan 2'si Bataklığa Saplandı, 1'i Can Verdi

Kayseri'de, 3 arkadaş Yamula Barajı’na balık tutmaya gitti. Havanın kararmasıyla suya düşen 34 yaşındaki Salih A. boğularak can verdi. Arkadaşlarını kullanmak için suya giren 2 kişi bataklıkta mahsur kaldı.

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Kayseri'de Balık Tutma Keyfi Faciayla Sonlandı: 3 Arkadaştan 2'si Bataklığa Saplandı, 1'i Can Verdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hırka Mahallesi Yamula Baraj Gölü’nde saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda; Salih A., İsmail A. ve Mehmet Emin S., balık tutmak için gölün kıyısından adacığa geçti. Havanın kararması üzerine kıyıya geri dönmek için suya giren 3 arkadaştan Salih A., dengesini kaybederek düştü. Arkadaşlarını kurtarmaya çalışan Mehmet Emin S. ile İsmail A. ise bataklığa saplanarak mahsur kaldı. Salih A., bir süre sonra gözden kayboldu.

Kayseri'de Balık Tutma Keyfi Faciayla Sonlandı: 3 Arkadaştan 2'si Bataklığa Saplandı, 1'i Can Verdi - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İHH, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Mehmet Emin S.'yi ve İsmail A.'yı mahsur kaldığı yerden kurtarırken, Salih A.'nın bulunması için çalışma başlattı. Su altı dalgıçları ile baraj gölünde arama yapan ekipler, 3 saat sonra Salih A.'nın cansız bedenine ulaştı. Salih A., otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. İsmail A. ve Mehmet Emin S., sağlık ekipleri tarafından tedaviye alındı.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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