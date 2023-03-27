Kayseri'de arkadaşlarıyla tartıştı, taksiden atladı!

Kayseri'nin Talas ilçesi Bahçelievler mahallesinde meydana gelen olayda; yolcu olarak bindikleri ticari taksi ile seyir halinde olan Y.K. (22), iddiaya göre arkadaşlarıyla tartıştı.

Otomobil seyir halinde iken kendini aşağı atan Y.K. ağır yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Y.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KAMERALARA YANSIDI

Polis ekipleri ise olayın ardından çalışma başlattı. Öte yandan Y:K.'nın taksiden atlaması ve vatandaşların yardımına koşması çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Olay ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem