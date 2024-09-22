Kayseri'de Aranan 44 Kişi Yakalandı

Kayseri'de çeşitli suçlardan aradan onlarca şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri bazanın altından çıktı.

Kayseri'de Aranan 44 Kişi Yakalandı

Kayseri'de, çeşitli suçlardan aranan 44 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden biri ise saklandığı bazanın içinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda bin 852 kişi ve 3 bin 907 araç sorgulanarak, 119 iş yeri ile 295 park ve bahçe kontrol edildi. Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalandı. Şüpheliler arasında bir kişi, saklandığı bazanın içinde yakalandı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

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