Kayseri'de 162 Bin Ton Kömür Alınacak

Kayseri Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından ilçe kaymakamlıklarına kömür ve odun alımı için ihale yapılacak.

Kayseri'de 162 Bin Ton Kömür Alınacak

Kayseri Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 72 bin kilo fındık tip kömür, 90 bin kilo portakal tip kömür, 7 bin kilo kaloriferlik odun almak için açık ihale usulü ihale yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler başvurularını 10 Ekim saat 10.00’a kadar yapabilecek.
Odun ve kömürler, sözleşme tebliğinin ardından 10 gün içerisinde teslim edilecek.

Kaynak: İHA

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