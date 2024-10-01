Kayseri'de 100 Bin Ton Hasat Bekleniyor: Kanada, Rusya ve Hindistan Kapış Kapış Alıyor
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bu yıl 100 bin tona yakın rekolte beklenen Yahyalı elması, yurt dışı pazarda büyük ilgi görüyor. Kanada, Hindistan, Suudi Arabistan ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu 25 ülke, bölgeye özgü bu aromatik elmayı satın almak için sıraya girdi.
Kaynak: AA
Hasadı devam eden Yahyalı elması, kendine has lezzeti ve aromasıyla dikkat çekiyor. İlçedeki tarım arazilerinin yüzde 70'inde elma üretimi yapılırken, bu ürün iç pazarın yanı sıra yurt dışından da yoğun talep alıyor. Yıllardır ilçe halkının önemli bir geçim kaynağı olan elma, uluslararası pazarda büyük ilgi görüyor.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı elmasının hem Türkiye'de hem de dünyada önemli bir yer edindiğini belirtti. Öztürk, ilçenin elma üretiminde Türkiye'de 5. sırada olduğunu ve bu yıl 80-85 bin tonluk bir rekolte beklendiğini açıkladı. Öztürk, "İhracatımızın yüzde 90'ı yurt dışına gidiyor, bu bizim için büyük bir gurur kaynağı" dedi.
İlçede bulunan 8 elma deposuyla 25 ülkeye ihracat yapıldığını belirten Öztürk, Yahyalı elmasının aroma, renk ve lezzet açısından tercih edildiğini vurguladı. Hindistan, Kanada, Rusya ve Suudi Arabistan gibi ülkelere yapılan ihracatın ilçe ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade etti.
Elma üreticisi Mustafa Sarıçiçek ise bölgedeki tarım arazilerinin artık büyük çoğunluğunda elma üretimi yapıldığını, eskiden tahıl ürünleri yetiştirilen arazilerin yerini elma bahçelerinin aldığını belirtti. Sarıçiçek, Yahyalı elmasının katma değeri yüksek bir ürün olduğunu ve ihracatın büyük bir kısmının yurt dışına yapıldığını sözlerine ekledi.