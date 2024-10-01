Kayseri'de 100 Bin Ton Hasat Bekleniyor: Kanada, Rusya ve Hindistan Kapış Kapış Alıyor

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı elmasının hem Türkiye'de hem de dünyada önemli bir yer edindiğini belirtti. Öztürk, ilçenin elma üretiminde Türkiye'de 5. sırada olduğunu ve bu yıl 80-85 bin tonluk bir rekolte beklendiğini açıkladı. Öztürk, "İhracatımızın yüzde 90'ı yurt dışına gidiyor, bu bizim için büyük bir gurur kaynağı" dedi.