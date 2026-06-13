Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından mesai arkadaşı Vali Yardımcısı Şenol Esmer’in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Vali Çiçek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kayseri Vali Yardımcımız, mesai arkadaşım Sayın Şenol Esmer geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Uzun yıllar boyunca devletimize ve milletimize büyük bir özveriyle hizmet eden Sayın Vali Yardımcım; görev anlayışı, çalışkanlığı, tevazusu ve örnek kişiliğiyle mülki idare camiamızda ve Kayseri’mizde saygın bir yer edinmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve mülki idare camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum."

Kaynak: Haber Merkezi