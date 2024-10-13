Kayseri Emniyet Kitap Fuarı’na Katıldı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü; Kitap Fuarı’na katılarak vatandaşları bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri; 7. Kayseri Kitap Fuarı’nda kurulan ’Bilgi Paylaşımı Noktası’nda açılan stantlarda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü organizesinde bilgilendirici içeriklerle vatandaşları bilgilendirme faaliyetleri düzenledi.
Kaynak: İHA
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