Kayseri Emniyet Kitap Fuarı’na Katıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü; Kitap Fuarı’na katılarak vatandaşları bilgilendirdi.

Son Güncelleme:
Kayseri Emniyet Kitap Fuarı’na Katıldı

İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri; 7. Kayseri Kitap Fuarı’nda kurulan ’Bilgi Paylaşımı Noktası’nda açılan stantlarda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü organizesinde bilgilendirici içeriklerle vatandaşları bilgilendirme faaliyetleri düzenledi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Kimse Böyle Tüketildiğini Bilmiyor! Meğer 1 Kaşığı Kolesterolü Düşürmeye Yetiyormuş Kimse Böyle Tüketildiğini Bilmiyor! Meğer 1 Kaşığı Kolesterolü Düşürmeye Yetiyormuş
Otomobil Yayaya Çarptı, 1 Yaralı Otomobil Yayaya Çarptı, 1 Yaralı
Ispanak Tahtını Kaybetti! Demirin En Zengini Bu Sebzede Ispanak Tahtını Kaybetti! Demirin En Zengini Bu Sebzede
O İlde 30 Konut İçin İhale Düzenlenecek O İlde 30 Konut İçin İhale Düzenlenecek