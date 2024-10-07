Kayseri Belediyesi'nde Gündem Kentsel Dönüşüm

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde Kayseri’de konforlu ve huzurlu yaşam alanları sunacak kentsel dönüşüm projeleri kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, Mimar Sabri Paşayiğit ve ekibinin yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ iştiraki olan Emlak Konut GYO A.Ş. ekibi, Başkan Büyükkılıç’a projelerin uygulama aşamasına ilişkin detaylı bir brifing verdi. Toplantıda, Emlak Konut’un ekibi, Sabri Paşayiğit mimarlık ekibi ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen de hazır bulundu. Başkanlık makamında gerçekleşen sunumda, projelerin mevcut durumu, uygulama adımları ve beklenen sonuçlar üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Başkan Büyükkılıç, detaylı sunumun ardından yaptığı açıklamada, “Çok değerli mimarımıza, değerli ekibine ayrıca Emlak Konut’umuzun kıymetli ekibine teşekkür ediyorum. Burada değerlendirmeler yapıldı, projeler hazırlandı. İnşallah 1,5 ve 2 ay içerisinde temeli atılacak aşamaya gelir ve ihale sonuçlanır diye umuyoruz” şeklinde konuştu.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileten Büyükkılıç, “Murat Kurum bakanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi elimizden tutan, bizlere yardımcı olan yaklaşım sergiliyor. İnşallah bir etabı tamamlayınca, diğer etapları da sürdürmeye devam edeceğiz. Şimdiden şehrimize hayırlı, uğurlu olsun, ekibimize ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Tüm ekiplerin özverili bir şekilde çalıştığını söyleyen Başkan Büyükkılıç, Kayseri’ye yeni bir soluk getirecek projelerin şehre ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Toplantıda, projelerin şehir için büyük önem taşıdığı vurgulanırken, projelerin, hem kentsel gelişimi desteklemesi hem de yaşam kalitesini arttırması hedefleniyor.

Kaynak: İHA