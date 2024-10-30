Kaynamış Suyu Tekrar Isıtanlar Yandı: Büyük Tehlikesi Var
Günlük yaşamda çay, kahve ya da yemek hazırlarken kaynatılmış suyun yeniden ısıtılması sıkça tercih edilen bir yöntem. Ancak uzmanlar, bu uygulamanın sağlık açısından tehlikeler barındırdığına dikkat çekiyor. İşte kaynamış suyu tekrar ısıtmanın olası zararları…
Kaynak: Gerçek Gündem
Suyun kaynatılması, mikroorganizmaların öldürülmesi ve tüketim için güvenli hale getirilmesi amacıyla oldukça yaygın bir yöntem. Ancak, kaynatılmış suyun ikinci kez ısıtılması, suyun içindeki çözünmüş maddelerin yoğunluğunda artışa yol açabiliyor. Bu durum, bazı zararlı bileşiklerin oluşmasına neden olabiliyor.
NİTROZAMİN OLUŞUMU VE KANSER RİSKİ
Uzmanlara göre, suyun tekrar kaynatılması, çözünmüş nitrat tuzlarının daha da yoğunlaşmasına sebep olabiliyor. Nitratlar, yeniden kaynatma işlemi sırasında kanserojen nitrozamin bileşiklerine dönüşebiliyor. Bu durum, özellikle uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilir.
ARSENİK VE FLORÜR SEVİYELERİNDEKİ ARTIŞ
Tekrar kaynatılan suda arsenik oranı da artış gösteriyor. Düşük miktarda arsenik vücut için zararsız kabul edilirken, yüksek seviyelerdeki arsenik alımı kısırlık, kalp hastalıkları ve ruhsal bozukluklar gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Ayrıca, yeniden kaynatılan suyun florür seviyelerindeki artış, kemiklerde hassasiyet ve ağrıya neden olabiliyor.
BÖBREK TAŞI RİSKİNE DİKKAT
Tekrar kaynatma işlemi sırasında suyun içindeki kalsiyum oranı da artış gösterebiliyor. Bu artış, böbrek ve safra kesesi taşlarının oluşma riskini artırabilir. Uzmanlar, bu nedenle özellikle suyu tekrar kaynatma alışkanlığı olan kişilerin bu konuda dikkatli olmasını tavsiye ediyor.