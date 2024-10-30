Kaynamış Suyu Tekrar Isıtanlar Yandı: Büyük Tehlikesi Var

Suyun kaynatılması, mikroorganizmaların öldürülmesi ve tüketim için güvenli hale getirilmesi amacıyla oldukça yaygın bir yöntem. Ancak, kaynatılmış suyun ikinci kez ısıtılması, suyun içindeki çözünmüş maddelerin yoğunluğunda artışa yol açabiliyor. Bu durum, bazı zararlı bileşiklerin oluşmasına neden olabiliyor.

NİTROZAMİN OLUŞUMU VE KANSER RİSKİ

Uzmanlara göre, suyun tekrar kaynatılması, çözünmüş nitrat tuzlarının daha da yoğunlaşmasına sebep olabiliyor. Nitratlar, yeniden kaynatma işlemi sırasında kanserojen nitrozamin bileşiklerine dönüşebiliyor. Bu durum, özellikle uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilir.