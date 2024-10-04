Kaymakamdan Şehit Ailesine Ziyaret

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, ilçeye bağlı Emcelli Mahallesinde oturan Şehit Jandarma Komando Er Esin Akay'ın babası Mustafa Akay'ı evinde ziyaret etti. Ziyarete ilçedeki daire amirleri de eşlik etti. Her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını ifade eden Kaymakam Halil Dalak, daha sonra Emcelli İlköğretim Okulunda derslere girdi.

Okulda öğretmen ve okul müdüründen okul hakkında bilgiler alan Kaymakam Dalak, daha sonra mahalle kahvehanesinde Muhtar Sezai Küçükozkan ve mahalle halkıyla bir araya gelerek sorunları dinledi.

Kaynak: İHA