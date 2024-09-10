Kaymakam Devreye Girdi: Husumetli 2 Aile Barıştı

Arpaçay’da 2 aile arasındaki husumet Kaymakam Akköz’ün araya girmesiyle son buldu.

Kars'ın Arpaçay ilçesi Bardaklı köyünde uzun süreden beri devam eden 2 aile arasındaki husumet, yapılan barış görüşmeleriyle sona erdi. Arpaçay’da memnuniyetle karşılanan gelişme, bölgedeki huzur ve güven ortamının güçlenmesine katkı sağladı.

Bardaklı köyünde ikamet eden Bulut ile Aktaş aileleri arasında devam eden husumet Kaymakam Muhammed Burak Akköz’ün girişimleri aile büyükleri Bardaklı köy evinde bir araya geldi.

Kaymakam Muhammed Burak Akköz beraberinde Belediye Başkanı Zeki Elma, İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Gülveren ve Yazı İşleri Müdür Vekili Hacı Aslan’ın katılımı Bardaklı köyünde ikametgah eden Bulut ve Aktaş aileleri köy evinde bir araya geldi. Görüşmelerde, geçmişte yaşanan anlaşmazlıkların çözülmesi ve karşılıklı anlayışın sağlanması hedeflendi. Toplantının ardından her 2 aile de husumeti sonlandırarak barıştı.

Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, “Bir araya gelen ailelere teşekkür etti. Olumlu geçen görüşmeler sonucunda aile fertleri el sıkışarak aralarındaki husumete son verdiler. Bu husumetin sona ermesi, hem ilçemizin hem de ailelerin geleceği için büyük bir adım. Her iki ailenin de bu kararı alması, örnek bir davranıştır. Tekrar ailelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Çayların içildiği buluşmada birlik ve beraberlik mesajları verildi. Bulut ve Aktaş aileleri arasındaki husumetin son bulması Arpaçay ilçe merkezinde de memnuniyetle karşılandı.

Kaynak: İHA