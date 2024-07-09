Kayıplara Karıştı: Çanakkale'de 90 Yaşındaki Alzheimer Hastası Aranıyor

Çanakkale'de Alzheimer hastası 90 yaşında bir vatandaşın kaybolduğu bilgisi verildi. Ekipler ve köylüler, kayıp vatandaşın kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kayıplara Karıştı: Çanakkale'de 90 Yaşındaki Alzheimer Hastası Aranıyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, dünden beri kayıp olan Alzheimer hastası Zekai Kırcalı (90) için arama çalışması başlatıldı.

Bayramiç ilçesine bağlı Akpınar köyünde dün Alzheimer hastası Zekai Kırcalı, ortadan kayboldu. Gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kendisine ulaşamayan yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Bunun üzerine Kırcalı için jandarma, Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, arama çalışması başlattı. Ekiplere, köylüler de destek veriyor.

Kaynak: DHA

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