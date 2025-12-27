Kayıp Olarak Aranıyordu... Aracında Ölü Bulundu

Çorum’da bir süredir kendisinden haber alınamayan Oğuzhan Karameşe otomobilinde ölü bulundu. Karameşe’nin ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle ortaya çıkacak.

Kayıp Olarak Aranıyordu... Aracında Ölü Bulundu
Çorum’un Buharaevler Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi’nde, bugün sabah saatlerinde kayıp bir kişinin cansız bedeni bulundu. Oğuzhan Karameşe’den haber alamayan yakınları, sabah evden çıktıklarında otomobilinin park halinde olduğunu gördü. Karameşe'nin de otomobilin içerisinde hareketsiz halde olduğunu gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELLİ OLACAK

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Oğuzhan Karameşe’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Karameşe’nin cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Oğuzhan Karameşe’nin ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle ortaya çıkacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Çorum kayıp
