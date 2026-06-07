Kayıp Olarak Aranan 5 Yaşındaki Menesa'dan Kahreden Haber

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dün akşam saatlerinde kayıp ihbarı yapılan 5 yaşındaki Menesa Özel, evlerinin bahçesindeki havuzda cansız halde bulundu.

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Kayıp Olarak Aranan 5 Yaşındaki Menesa'dan Kahreden Haber
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Bağlar ilçesinin kırsal Tellikaya Mahallesi’nde oturan Özel ailesi, dün akşam saatlerinde çocukları Menesa’nın evde olmadığını fark edince kendi imkanlarıyla arama yaptı.

JANDARMAYA KAYIP İHBARI YAPILDI

Aile bir sonuç alamayınca Bağlar Jandarma Karakolu’na kayıp başvurusunda bulundu. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan aramada evin bahçesindeki havuzun suyu da boşaltıldı.

CANSIZ BEDENİ HAVUZDAN ÇIKTI

Menesa Özel, havuzda hareketsiz halde bulundu. Yapılan kontrolde Özel’in hayatını kaybettiği belirlendi. Özel’in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından Menesa Özel’in cenazesi, mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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