Kayıp Narin Güran Soruşturmasında Yeni Gelişme! Adalet Bakanı Tunç Açıkladı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da kaybolan ve günlerdir kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasıyla ilgili yeni bir ayrıntıyı paylaştı. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini belirten Bakan Tunç, 1 kişinin gözaltında olduğunu duyurdu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8 yaşındaki Narin Güran'ın Diyarbakır'ın merkeze bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini, şu anda 1 kişinin gözaltında olduğunu duyurdu.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:
"Diyarbakır'ın merkeze bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran evladımızın kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır. Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir. Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır."