Kayıp Kadından Acı Haber: Derede Cesedi Bulundu

Ardahan’ın Göle ilçesinde sabah saatlerinde kaybolan kadın, derede ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
Kayıp Kadından Acı Haber: Derede Cesedi Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Göle ilçesine bağlı Gedik köyünde yaşayan H.K.’nin (53) sabahın erken saatlerinde dereye gittiğini gören yakınları, dönmediğini fark edince arama başladı. Yakınlarının aramaları sonuç vermeyince, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, arama çalışmalarını dere etrafında yoğunlaştırdı. Derede H.K.’nin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kadın cinayetleri şüpheli ölüm
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Bakan Gürlek Duyurdu: e-Duruşma Artık Bölge Adliye Mahkemelerinde e-Duruşma Artık Bölge Adliye Mahkemelerinde
Yollarda Bayram Dönüşü Alarmı: 43 İlin Kavşağında Büyük Sıkışma Yollarda Bayram Dönüşü Alarmı: 43 İlin Kavşağında Büyük Sıkışma
ÇOK OKUNANLAR
Gürsel Tekin Duyurdu: Kılıçdaroğlu'nun MYK'yı Açıklayacağı Tarih Belli Oldu Gürsel Tekin Duyurdu: Kılıçdaroğlu'nun MYK'yı Açıklayacağı Tarih Belli Oldu
Karadeniz'de Türk Gemisine İHA Saldırısı Karadeniz'de Türk Gemisine İHA Saldırısı
İran'da Art Arda Patlama Sesleri: Nedeni Belli Oldu İran'da Art Arda Patlama Sesleri: Nedeni Belli Oldu
Sosyalist Enternasyonel'den Kılıçdaroğlu'na Kongre Çağrısı: Özel'e Tam Destek Sosyalist Enternasyonel'den Kılıçdaroğlu'na Kongre Çağrısı: Özel'e Tam Destek
Marmaris'te Tur Teknesi Battı: Gemide 110 Kişi Vardı Marmaris'te Tur Teknesi Battı