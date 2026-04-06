Kayıp Diye Aranıyordu... Acı Gerçek Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Malatya’nın Kale ilçesine bağlı Akça Mahallesi’nde uçuruma yuvarlanan aracı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, 44 ACL 175 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Börütekin’in (70) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Börütekin’in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAYIP OLARAK ARANIYORMUŞ

Öte yandan, Börütekin’in geçen cuma günü evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadığı ve ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA