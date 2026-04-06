Kayıp Diye Aranıyordu... Acı Gerçek Ortaya Çıktı
Malatya’da günlerdir kayıp olarak aranan yaşlı adamın, uçuruma devrilen otomobilde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Malatya’nın Kale ilçesine bağlı Akça Mahallesi’nde uçuruma yuvarlanan aracı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, 44 ACL 175 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Börütekin’in (70) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Börütekin’in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KAYIP OLARAK ARANIYORMUŞ
Öte yandan, Börütekin’in geçen cuma günü evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadığı ve ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA