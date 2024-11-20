Kayıp Kız Kardeşler İçin Herkes Seferber Oldu! 4 Gündür Hiç İz Yok

Niğde’nin Çamardı ilçesinde, Aladağlar'a gitmek için yola çıkan Belarus uyruklu ikiz kardeşler Valentina ve Maryıa İvankova, sırra kadem bastı.

16 Kasım’da yürüyüşe çıkan bir daha haber alınamayan kız kardeşler için başlatılan arama çalışmaları, ikinci günde de devam etti. Bölgeye AFAD ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.

DAĞCILAR DA ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDI

Dünkü çalışmalardan sonuç alınamaması üzerine, bugün keşif uçağı havalandı. Aladağlar'ın bir bölümünün sınırları içinde kaldığı Kayseri'de de amatör dağcılarından oluşan bir grup, arama çalışmalarına katıldı.

NİĞDE VALİLİĞİ’NDEN İLK AÇIKLAMA

Kayıp kardeşlere ilişkin bir açıklama yapan Niğde Valiliği, şu bilgilendirmeyi yaptı: Belarus Konsolosluğu tarafından valiliğimize telefon ile verilen bilgide Maryıa ve Valentino Ivankova’nın 15 Kasım’da Ankara'dan Niğde'ye dağcılık faaliyetlerinde bulunmak üzere geldikleri, ancak 18 Kasım günü geri dönüş yapmaları gerekirken kendilerinden haber alınamadığı belirtilmiştir. JAK timinden 4 personel ve AFAD ekiplerinden 10 personel ile arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır.