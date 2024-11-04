Kayıp Çocuğun Yunanistan'da Cezaevinde Olduğu Ortaya Çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 16 Ağustos'ta bir teknede çalıştığı sırada kaybolduğu iddia edilen 16 yaşındaki lise öğrencisi Hüseyin Sebeb'in, yasa dışı göçmen taşıyan bir teknede çalışırken Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandığı ortaya çıktı.

Kayıp Çocuğun Yunanistan'da Cezaevinde Olduğu Ortaya Çıktı

Hüseyin'in şu anda Yunanistan'ın Selanik kentinde bir cezaevinde olduğu bilgisini alan ailesi çaresiz bir şekilde haber bekliyor. Muğla'da bir meslek lisesinde öğrenci olan Hüseyin'in hayatından endişe eden ailesi, yetkililerinden yardım bekliyor.

AİLENİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Anneanne Emsal Aslan, anne-babası ayrı olan ve çocukluğundan bu yana yanında büyüttüğü torunu Hüseyin Sebeb'i bulmak için günlerdir kapı kapı dolaşıyor. Yetkililere ulaşmaya çalışan Arslan, torunundan bir haber alabilmek umuduyla bekleyişini sürdürüyor.

Kayıp Çocuğun Yunanistan'da Cezaevinde Olduğu Ortaya Çıktı - Resim : 1

Emsal Arslan, torununun kaybolma sürecini şöyle anlattı: “16 Ağustos'tan beri torunum kayıp. Birkaç arkadaşı bana gelip Hüseyin'in emaneti olduğunu söyleyerek bana bazı sözler verdiler, Hüseyin'i birkaç güne kadar getireceklerini söylediler. Ancak o gidiş, bir daha geri dönüş olmadı. Sonradan öğrendik ki torunum Yunanistan'a götürülmüş. Torunum, tekne boyamak için Marmaris'e gitmişti fakat onu götüren kişiler insan kaçakçılığı yapıyormuş. Hüseyin 16 yaşında, bu işlerle ilgisi olamaz. Kaptanın öldüğünü duyduk, iddialara göre Yunan Sahil Güvenlik ekipleri kaptanı vurmuş ve Hüseyin ile diğer çalışanları gözaltına almışlar.”

"ABLA BENİ KURTARIN"

Emsal Arslan, torununa ulaşmak için çabasının yetersiz kaldığını, torununun Yunanistan cezaevinde kötü koşullar altında olduğunu öğrendiğini söyledi. Arslan, “Hüseyin bir kere ablasını arayıp ‘Abla beni kurtarın' demiş, başka da bir haber alamadık. Selanik cezaevinde olduğunu söylediler, üstelik ona terör suçu isnat etmişler. Çünkü teknede iki terörist daha varmış. Küçük torunuma bu suçu kabul etmesi için baskı yapmışlar. Hüseyin, bir buçuk aydır dayak yemiş. Bizim çocuğumuz saf, bu işlerle ilgisi yok” ifadelerini kullandı.

Anneanne Arslan, torununun bu zor durumdan kurtulması için yetkililerden yardım beklediğini açıklarken, “Torunum Hüseyin'i bir an önce Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Yetkililerimizin sesimizi duymasını ve bize yardım etmesini bekliyoruz” dedi.

6 Yaşındaki Şirin Öldürüldüğü Mezarlığa Böyle Yürüdü... Katil Mustafa Örün'ün Sakinliği Kan Dondurdu6 Yaşındaki Şirin Öldürüldüğü Mezarlığa Böyle Yürüdü... Katil Mustafa Örün'ün Sakinliği Kan DondurduGüncel

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Kayyım' Diplomasisi: Tek Tek GörüşeceklerEkrem İmamoğlu'ndan 'Kayyım' Diplomasisi: Tek Tek GörüşeceklerSiyaset

Kaynak: İHA

Sahte İlanla 15 Milyon Liralık Bungalov Vurgunu Sahte İlanla 15 Milyon Liralık Bungalov Vurgunu
6 Yaşındaki Şirin Öldürüldüğü Mezarlığa Böyle Yürüdü... Katil Mustafa Örün'ün Sakinliği Kan Dondurdu Şirin Öldürüldüğü Mezarlığa Katiliyle Böyle Yürüdü
Doğal Antibiyotik İlacının Hasadı Başladı: Hem Yaşı Hem Kurusu Yeniyor, Kilosu 50 Liradan Satılıyor Doğal Antibiyotik İlacının Hasadı Başladı: Hem Yaşı Hem Kurusu Yeniyor, Kilosu 50 Liradan Satılıyor
35 Yıllık Şarküterici Sırrını Açıkladı: 1 Kaşık Koyunca Bile Zeytinlerin Küflenmesini Bıçak Gibi Kesiyor 35 Yıllık Şarküterici Sırrını Açıkladı: 1 Kaşık Koyunca Bile Zeytinlerin Küflenmesini Kesiyor