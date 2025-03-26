Kayıp Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Bulundu

Yalova’nın merkeze bağlı Kurtköy bölgesinde dün akşam saatlerinde kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası İrfan Hakkı Uğur, arama çalışmaları sonucu sağ salim bulundu.

25 Mart 2025 tarihinde saat 19.35’te 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Çalışmalar gece boyunca aralıksız sürdü. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda İrfan Hakkı Uğur, bu sabah saat 09.45’te Atpazarı Dere İçin mevkiinde sağ olarak bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen vatandaş, gerekli kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: İHA