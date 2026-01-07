Kaybolduktan 8 Gün Sonra Ölü Bulunmuştu! Elif Kumal'ın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kaybolan Elif Kumal'ın kaybolmadan aylar önce çekildiği ancak iddialara göre son görüntüleri olduğu belirtilen kayıtlar kamuoyuna yansıdı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgilere göre Elif Kumal, 27 Aralık günü kayboldu. Kendisinden haber alınamaması üzerine jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri tarafından bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Karadan, havadan ve su altından sürdürülen çalışmalar sonucunda, 4 Ocak günü Erdek Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti'nde aracının içerisinde cansız bedenine ulaşıldı.

Kaybolduktan 8 Gün Sonra Ölü Bulunmuştu! Elif Kumal'ın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 1

Öte yandan Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ön bilgilendirmede, Elif Kumal'ın suda boğularak hayatını kaybettiği belirtildi. Kesin ölüm nedeninin yapılacak detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacağı ifade edildi.

Kaybolduktan 8 Gün Sonra Ölü Bulunmuştu! Elif Kumal'ın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 2

Elif Kumal, 5 Ocak günü Bandırma Doğa Mahallesi'nde toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Elif Kumal Son Yolculuğuna Uğurlandı! 'Kimseye Zararımız Yoktu'Elif Kumal Son Yolculuğuna Uğurlandı! 'Kimseye Zararımız Yoktu'Güncel
8 Gündür Haber Alınamayan Elif Kumal'ın Ailesi Konuştu: 'Bu Kayıp Değil, Organize Cinayet'8 Gündür Haber Alınamayan Elif Kumal'ın Ailesi Konuştu: 'Bu Kayıp Değil, Organize Cinayet'Güncel

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro'ya Türkiye Teklifi' İddiasına Yanıt 'Maduro'ya Türkiye Teklifi' İddiasına Yanıt
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
TBMM'de Sandalye Dağılımı Değişti TBMM'de Sandalye Dağılımı Değişti
ÇOK OKUNANLAR
19 İlin Valisi Değişti! Dikkat Çeken Yalova Detayı 19 İlin Valisi Değişti! Dikkat Çeken Yalova Detayı
Adliye Vurgununda Detaylar Ortaya Çıktı: Organize Yapı Deşifre Oldu! İşte Yeni Görüntüler Adliye Vurgununda Organize Yapı Deşifre Oldu! Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltındaydı... Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör Serbest Bırakıldı Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör Serbest Bırakıldı
5 Liralık Fiyat Tartışmasında Akrabasını Öldürdü! 5 Liralık Fiyat Tartışmasında Akrabasını Öldürdü!
Borsada Manipülasyon Soruşturması! 6 İlde Eş Zamanlı Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Borsada Manipülasyon Soruşturması! 6 İlde Eş Zamanlı Operasyon